Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Теннис   //    ATP

Авидзба уступил Милоевичу во втором раунде «ВТБ Кубка Кремля»

17:34

Во втором раунде турнира АТР «ВТБ Кубок Кремля» в Москве сербский теннисист Никола Милоевич обыграл россиянина Алена Авидзбу (7:5, 6:0).

Матч продолжался один час и 30 минут. В следующем раунде Милоевич сыграет с победителем матча между россиянами Егором Герасимовым и Андреем Рублевым.

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 939 220 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Никола Милоевич (Сербия, LL) — Ален Авидзба (Россия, WC) — 7:5, 6:0

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир