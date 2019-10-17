Авидзба уступил Милоевичу во втором раунде «ВТБ Кубка Кремля»
17:34
Во втором раунде турнира АТР «ВТБ Кубок Кремля» в Москве сербский теннисист Никола Милоевич обыграл россиянина Алена Авидзбу (7:5, 6:0).
Матч продолжался один час и 30 минут. В следующем раунде Милоевич сыграет с победителем матча между россиянами Егором Герасимовым и Андреем Рублевым.
Москва (Россия)
Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 939 220 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Никола Милоевич (Сербия, LL) — Ален Авидзба (Россия, WC) — 7:5, 6:0
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...