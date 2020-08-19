Пресс-служба ATP в Instagram обратилась к российскому теннисисту Даниилу Медведеву накануне турнира «Western&Southern Open», действующим победителем которого российский теннисист и является. Турнир серии «Мастерс» пройдет 22 по 28 августа.

«Чемпион, с нетерпением ждем скорейшего возвращения на корт», — говорится в сообщении.

В обновленном после карантинной паузе рейтинге АТР Даниил Медведев занимает пятую строчку.