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Аргентина победила Польшу на ATP Сup

4 января 2020, 09:41

Сборная Аргентины обыграла Польшу в матче группового турнира ATP Cup. В личных противостояниях каждая команда одержала по одной победе, а в парной встрече южноамериканцы оказались сильнее — 6:2, 6:4.

Позже в группе Е встретятся Хорватия и Австрия.

Австралия

ATP Cup

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Группа E (Сидней)

Аргентина — Польша

Гвидо Пелья — Камиль Майхшак — 6:2, 2:6, 6:2

Диего Шварцман — Хуберт Хуркач — 6:4, 2:6, 3:6

Максимо Гонсалес/Андрес Мольтени — Хуберт Хуркач/Лукаш Кубот — 6:2, 6:4

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