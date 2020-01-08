Аргентина победила Хорватию и сыграет с Россией в 1/4 финала ATP Cup
8 января 2020, 15:33
Аргентина обыграла Хорватию на групповом турнире ATP Cup и вышла в четвертьфинал. Диего Шварцман обыграл в двух сетах Борну Чорича со счетом 6:2, 6:2, а Гвидо Пелья был сильнее Марина Чилича — 7:6 (7:1), 6:3.
Именно Аргентина станет соперником России по четвертьфиналу, матч состоится 9 января. Россия представлена Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым.
Австралия
ATP Cup
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа E (Сидней)
Хорватия — Аргентина
Борна Чорич — Диего Шварцман — 2:6, 2:6
Марин Чилич — Гвидо Пелья — 6:7 (1:7), 3:6
Группа B (Перт)
Грузия — Уругвай
Александр Метревели — Франко Ронкаделли — 6:2, 6:1
Группа A (Брисбен)
Франция — ЮАР
Жиль Симон — Ллойд Харрис — 2:6, 6:2, 6:2
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