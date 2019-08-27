Анна Чакветадзе: «Шарапова и так уже многое сделала для спорта. Дайте человеку выдохнуть»

Бывшая теннисистка, комментатор Анна Чакветадзе — о выступлениях Марии Шараповой. Россиянка в первом раунде US Open уступила Серене Уильямс (1:6, 1:6).

— Она уже и так многое сделала для спорта, — сказала Чакветадзе. — Понятно, что последние сезоны были неудачные. Приучила она всех к победам, а теперь эти поражения выглядят как что-то из ряда вон выходящее. А нужно было удивляться, как же она выигрывала 15 лет подряд, это нереально тяжело. Да, сейчас есть спад, есть потеря мотивации, возможно. Но у человека не было детства, она с шести лет пашет, ей просто так ничего с неба не свалилось. Она не просто так выиграла свои пять турниров «Большого шлема». Дайте человеку выдохнуть. Да, она проигрывает сейчас, но ничья карьера не вечная. Даже если она сейчас закончит, у нее великая карьера. Маша Шарапова — не просто обложка, это человек, который работал и никогда не жалел сил. Да, она стала чуть медленнее и тяжелее, это физиология. (Михаил Потапов)

Полностью интервью Анны Чакветадзе — здесь.