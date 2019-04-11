Андухар обыграл Кольшрайбера и вышел в третий круг турнира в Марракеше

Испанский теннисист Пабло Андухар пробился в четвертьфинал турнира в марокканском Марракеше. В матче второго раунда он победил седьмого сеянного соревнований Филиппа Кольшрайбера из Германии – 7:6 (8:6), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 53 минуты.

В третьем круге Андухар сыграет с чехом Иржи Веселы.

Марракеш (Марокко)

Турнир ATP Grand Prix Hassan II

Призовой фонд 524 340 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Пабло Андухар (Испания) – Филипп Кольшрайбер (Германия, 7) – 7:6(8:6), 6:4