Андрей Рублев: «Я мог проиграть Герасимову в двух сетах»

Россиянин Андрей Рублев прокомментировал победу над белорусом Егором Герасимовым во втором круге «ВТБ Кубка Кремля»

— Очень тяжелый матч, — цитирует официальный сайт турнира Рублева. — Я мог проиграть в двух сетах. Егор, после травм, в конце сезона показывает невероятную игру, выигрывает у очень хороших игроков. Я знал, что с ним будет тяжело. Я рад, что смог показать такую хорошую игру и победить! В третьем сете я чувствовал себя хорошо, я мог прибавить, и это помогло мне выиграть — я видел, что Егор чуть устал и воспользовался этим!",