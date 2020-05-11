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Андрей Чесноков: «Если ждать придется до Australian Open, это будет кирдык!»

11 мая 2020, 02:13
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Финалист Кубка Дэвиса-1995 Андрей Чесноков поделился мнением о возобновлении сезона. Предполагается, что он возобновится в середине июля.

— Знаете, я надеюсь, что стабильность наступит еще в этом году — и признаком нормализации ситуации станет проведение US Open в его обычные сроки, в сентябре, — цитирует Чеснокова News.ru. — Вы можете до бесконечности заказывать в интернете все что угодно — от антиквариата до яблок и груш, смотреть этот дурацкий телевизор, шариться в компьютерах и телефонах, но все это не заменит реальной жизни, частью которой является спорт, и в частности теннис. Поэтому очень хотел бы увидеть лучших теннисистов планеты уже в нынешнем году на Открытом чемпионате США. Если же ждать придется до Australian Open, это будет кирдык!

— Однако даже если теннис вернtтся в нынешнем сезоне, матчи будут проходить без зрителей...

— Конечно, это будет выглядеть ужасно и скучновато. Любому теннисисту приятно, когда его действия на корте оценивают аплодисментами. Организаторы, безусловно, могут придумать какие-то технические приемы, чтобы ретранслировать овации зрителей после каждого розыгрыша. Но всt равно это будет искусственная мера. И тем не менее теннис, как и весь спорт, должен вернуться к нам как можно скорее, пусть даже без зрителей на трибунах.

Дополнительная информация:

https://news.ru/tennis/chesnokov-esli-tennis-vernyotsya-tolko-s-australian-open-eto-budet-kirdyk/

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