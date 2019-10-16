Российский теннисист Ален Авидзба прокомментировал победу над Алибеком Кочмазовым в первом круге турнира «ВТБ Кубок Кремля».

- Это мой первый турнир ATP в основной сетке, — цитирует официальный сайт турнира теннисиста. - Я ни разу в своей карьере не играл еще таких турниров, да и соперник у меня был молодой, на два года меня младше. Еще не привык играть при таких трибунах, было много людей. Чувствовал на себе давление. Во втором сете я «подсдулся», отошел назад, перестал бить по мячу, очень много было глупых ошибок. Начало третьего сета было достаточно сложным — у него был брейк-пойнт на 1/1, но, слава богу, я справился с этим, и все удачно закончилось.

- «ВТБ Кубку Кремля» 30 лет, многие российские теннисисты вспоминают, как детьми прибегали посмотреть матчи, кто-то даже работал болбоем. Есть ли у вас похожие детские воспоминания, наверняка посещали турнир?

- Я был один раз на «ВТБ Кубке Кремля», но не помню точно, в каком году, мне кажется, 2013-м. Но я не уверен. Болбоем я не был, но приходил просто финал посмотреть, когда турнир проходил ещё в «Олимпийском».

- Что для вас значит этот турнир?

- Это турнир мирового уровня. Один такой в России, есть ещё турнир в Петербурге, но это немного другое. Мне дали wild card, за что огромное спасибо Федерации тенниса России за эту возможность сыграть здесь. Все-таки 30 лет — солидная дата. Я рад здесь выступать. И очень рад тому, что сумел выиграть здесь свой первый матч.