Александр Зверев: «Я могу побеждать лучших»

Немец Александр Зверев прокомментировал победу над испанцем Рафаэлем Надалем на групповом этапе Итогового турнира ATP. Зверев — действующий победитель турнира.

— Возможность играть здесь многое значит для меня, — цитирует Зверева официальный сайт ATP Tour. — В прошлом году я выиграл здесь главный титул в моей карьере. С нетерпением ждал этого матча, большое спасибо всем за поддержку. Атмосфера — это причина, по которой все стараются попасть в Лондон.

Все дело было в подаче. Когда играю в агрессивный теннис, могу победить всех членов «большой тройки». Я могу играть очень хорошо и побеждать лучших.