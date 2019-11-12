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Александр Зверев: «Я могу побеждать лучших»

04:02
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Немец Александр Зверев прокомментировал победу над испанцем Рафаэлем Надалем на групповом этапе Итогового турнира ATP. Зверев — действующий победитель турнира.

— Возможность играть здесь многое значит для меня, — цитирует Зверева официальный сайт ATP Tour. —  В прошлом году я выиграл здесь главный титул в моей карьере. С нетерпением ждал этого матча, большое спасибо всем за поддержку. Атмосфера — это причина, по которой все стараются попасть в Лондон.

Все дело было в подаче. Когда играю в агрессивный теннис, могу победить всех членов «большой тройки». Я могу играть очень хорошо и побеждать лучших.

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