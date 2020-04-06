Немец Александр Зверев поделился мнением о коронавирусе. Из-за пандемии сезон был прерван до 13 июля.

— Это очень глупая ситуация, потому что в прошлом году я играл очень плохо и мне не нужно было защищать очки, — приводит слова Зверева Tennis World USA. — Я мог серьезно подняться в рейтинге, но теперь застряну на седьмом месте. Неприятно, мне не повезло.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 263 796 человек. Умерших — 69 082, выздоровевших — 258 588.

По данным Роспотребнадзора на день 5 апреля, в России — 5389 случаев заражения, 45 человек умерли, выздоровело — 355.