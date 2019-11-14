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Александр Зверев: «Медведев уже вылетел? Он не победит меня в двух сетах»

12:23
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Немец Александр Зверев поделился ожиданиями от встречи с Даниилом Медведевым на Итоговом турнире ATP. Несмотря на два поражения, первая ракетка России еще может выйти в полуфинал.

— Даниил уже вылетел? Он же вылетел? Нет, еще нет, — цитирует Зверева Tennis World USA. —  Если он выиграет в двух сетах, понял. Что ж, у него есть мотивация. Но он не победит меня в двух сетах.

Медведеву нужно победить Зверева, а Циципас должен обыграть Рафаэля Надаля. Тогда полуфиналиста определит разница по сетам у Зверева, Надаля и Медведева.

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