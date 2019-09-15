Александр Медведев: «В том, что Даниил Медведев приедет в Санкт-Петербург, сомнений не было»

Генеральный директор St. Petersburg Open Александр Медведев выразил удовлетворение тем, что оба российских игрока топ-10 приехали на турнир, несмотря на то, что Даниил Медведев дошел до финала US Open, а у Карена Хачанова в субботу, 14 сентября родился сын.

— Давно не видели, чтобы два наших теннисиста были в первой десятке мирового рейтинга и играли в одном турнире. А сейчас у нас выступают и Даниил Медведев, и Карен Хачанов — несмотря на US Open и рождение ребенка — ребенок у Карена. Мы очень рады. Это показывает, что турнир имеет авторитет. Отталкиваясь от этого, будем дальше прогрессировать.

— Какой футбольный челлендж вы им приготовили?

— Это пока секрет. На «Газпром-Арене» будут соревноваться два наших легендарных футболиста — Андрей Аршавин и Александр Кержаков и из основной команды делегирован Малком, не успевший оправится после травмы — будут принимать участие. Посмотрим, каков Малком с теннисными мячами.

— Вы на протяжении всего US Open болели за Даниила Медведева или чем дальше он проходил, тем сильнее оказывались опасения, что он не приедет в Санкт-Петербург?

— Абсолютно откровенно: болел не только за то, чтобы он вышел в финал, но и за то, чтобы он обыграл там Рафу. В том, что он приедет в Санкт-Петербург, у меня сомнений не было. Главное, чтобы не было травм. (Мария Никулашкина)