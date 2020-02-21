Александр Бублик: «Ненавижу теннис от всего сердца. Я играю только ради денег»
21 февраля 2020, 17:36
Представитель Казахстана Александр Бублик вновь высказался о своей ненависти к теннису. Он отметил, что выступает только ради заработка.
— Я ненавижу теннис от всего сердца, ненавижу каждый день, когда мне нужно играть, — приводит L'Equipe слова Бублика. — Я играю только ради денег, пока заработал недостаточно. Мне нравится бить по мячу, но играть каждый день с новыми соперниками для меня невыносимо.
Ранее Бублик эмоционально отреагировал на поражение в первом сете матча первого круга на турнире в Монпелье против швейцарца Генри Лааксонена.
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