Аболт и Эванс сыграют в финале турнира в Делрэй-Бич

Молдавский теннисист Раду Аболт в полуфинале турнира АТР в Делрэй-Бич обыграл американца Маккензи Макдональда - 3:6, 6:0, 6:0.

В финале он встретится с британцем Дэниэлом Эвансом, который победил Джона Изнера - 3:6, 6:2, 6:3.

Делрэй-Бич (США)

Турнир ATP Delray Beach Open by VITACOST.com

Призовой фонд 582 550 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Раду Албот (Молдавия) - Маккензи Макдональд (США) - 3:6, 6:0, 6:0

Дэниэл Эванс (Великобритания, Q) - Джон Изнер (США, 2, WC) - 3:6, 6:2, 6:3