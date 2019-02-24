06:52 | Теннис — ATP

Аболт и Эванс сыграют в финале турнира в Делрэй-Бич

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Молдавский теннисист Раду Аболт в полуфинале турнира АТР в Делрэй-Бич обыграл американца Маккензи Макдональда3:6, 6:0, 6:0.

В финале он встретится с британцем Дэниэлом Эвансом, который победил Джона Изнера - 3:6, 6:2, 6:3.

Делрэй-Бич (США) 

Турнир ATP Delray Beach Open by VITACOST.com 

Призовой фонд 582 550 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Раду Албот (Молдавия) - Маккензи Макдональд (США) - 3:6, 6:0, 6:0

Дэниэл Эванс (Великобритания, Q) - Джон Изнер (США, 2, WC) - 3:6, 6:2, 6:3

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