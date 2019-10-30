9-й «сеяный» Баутиста Агут проиграл во втором круге турнира в Париже
30 октября 2019, 19:45
Испанец Роберто Баутиста Агут, посеянный на турнире в Париже (Франция) под девятым номером, не смог выйти в третий круг. В матче второго раунда он проиграл австралийцу Алексу Де Минауру — 6:7 (2:7), 6:7 (1:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа и 22 минуты.
В третьем круге австралиец сыграет с греком Стефаносом Циципасом.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Алекс Де Минаур (Австралия) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 9) — 7:6 (7:2), 7:6 (7:1)
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