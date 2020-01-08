40 часов полета, оскорбления и угрозы убийством: американский теннисист рассказал, каково играть «челленджеры»

Американский теннисист Тай-Сон Квятковски рассказал о трудностях выступлений на «челленджерах». 253-я ракетка мира принял участие в турнире в Новой Каледонии, а после поражения получил оскорбления со стороны игроков на тотализаторе, чьи ставки не сыграли.

«Нужно очень сильно любить спорт, чтобы играть челленджеры. Я в одиночку летел 40 часов в Новую Каледонию, провел три матча, сыграл шесть часов и получил 780 долларов.

Закончил в 9.30 вечера, пошел в абсолютном одиночестве в отель, и единственное, что я увидел на телефоне, это тупые игроки на тотализаторе, которые потеряли деньги и угрожали мне и моей семье. И я сам потерял 1500 долларов за неделю.

Честно говоря, я люблю спорт. Мне повезло быть достаточно здоровым, чтобы играть, в то время, как в этом мире происходит много всякого дерьма", — написал Квятковски в Twitter.

Также теннисист опубликовал скриншоты сообщений с оскорблениями пользователей, написавших ему в Instagram.