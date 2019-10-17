3-й «сеяный» Шварцман проиграл во втором круге турнира в Антверпене

Аргентинец Диего Шварцман, «посеянный» на турнире в Антверпене под третьим номером, не смог выйти в четвертьфинал. В матче второго круга он проиграл румыну Мариушу Копилу — 4:6, 7:5, 6:7 (7:9). Продолжительность противостояния составила 2 часа и 43 минуты.

В четвертьфинале Копил сыграет с победителем пары Пабло Куэвас (Уругвай, 8 — Энди Маррей (Великобритания).

Антверпен (Бельгия)

Турнир ATP European Open

Призовой фонд 635 750 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мариуш Копил (Румыния, Q) — Диего Шварцман (Аргентина, 3) — 6:4, 5:7, 7:6 (9:7)