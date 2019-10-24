29 эйсов помогли Опелке победить Гоффена на турнире в Базеле

Американец Райлли Опелка во втором круге турнира в Базеле (Швейцария) победил бельгийца Давида Гоффена — 6:7(4:7), 7:6 (7:4), 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 27 минут. На счету Опелки 29 эйсов, у его соперника — 9.

В четвертьфинале Опелка сыграет с победителем пары Ришар Гаске (Франция) — Роберт Баутиста-Агут (Испания, 4).

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 2 082 655 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Райлли Опелка (США) — Давид Гоффен (Бельгия, 6) — 6:7(4:7), 7:6(7:4), 7:5