1-й «сеяный» Монфис проиграл во втором круге турнира в Антверпене
19:01
Француз Гаэль Монфис, посеянный на турнире в Антверпене (Бельгия) под первым номером, не смог выйти в четвертьфинал. В матче второго круга он проиграл итальянцу Яннику Синнеру — 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час и 1 минуту.
В четвертьфинале Синнер сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.
Антверпен (Бельгия)
Турнир ATP European Open
Призовой фонд 635 750 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Янник Синнер (Италия, WC) — Гаэль Монфис (Франция, 1) — 6:3, 6:2
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...