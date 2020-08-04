Помощник президента РФ Игорь Левитин, возглавляющий попечительский совет Федерации настольного тенниса России (ФНТР), стал единственным кандидатом на пост президента Европейского союза настольного тенниса (ETTU).

Отчетно-выборный конгресс ETTU пройдет 16 сентября в Варшаве во время проведения личного чемпионата Европы. Срок выдвижение кандидатов на руководящие посты завершился 31 июля.

«Единственным кандидатом на пост президента Европейского союза настольного тенниса является Игорь Левитин», — приводит ТАСС слова пресс-атташе ETTU Милица Николич.

Левитин, который является заместителем председателя Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и первым вице-президентом Олимпийского комитета России, в майском письме отметил, что будет баллотироваться только в том случае, если его программа получит поддержку со стороны федераций — членов ETTU.

В настоящий момент европейским настольным теннисом руководит голландец Роналд Крамер.