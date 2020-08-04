Левитин — единственный кандидат на пост главы Европейского союза настольного тенниса
Помощник президента РФ Игорь Левитин, возглавляющий попечительский совет Федерации настольного тенниса России (ФНТР), стал единственным кандидатом на пост президента Европейского союза настольного тенниса (ETTU).
Отчетно-выборный конгресс ETTU пройдет 16 сентября в Варшаве во время проведения личного чемпионата Европы. Срок выдвижение кандидатов на руководящие посты завершился 31 июля.
«Единственным кандидатом на пост президента Европейского союза настольного тенниса является Игорь Левитин», — приводит ТАСС слова пресс-атташе ETTU Милица Николич.
Левитин, который является заместителем председателя Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и первым вице-президентом Олимпийского комитета России, в майском письме отметил, что будет баллотироваться только в том случае, если его программа получит поддержку со стороны федераций — членов ETTU.
В настоящий момент европейским настольным теннисом руководит голландец Роналд Крамер.
Дополнительная информация: