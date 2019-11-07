Морозов одержал победу на этапе Кубка мира в Дохе

Российский пловец Владимир Морозов одержал победу на дистанции 50 метров вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию в Дохе. Он выиграл со временем 21,83 секунды. Второе место занял японец Косуке Мацуи (22,02

На дистанции 100 метров брассом третьим стал россиянин Антон Чупков. Победу одержал японец Ясухиро Косеки.

Россиянка Виталина Симонова стала второй на дистанции 200 метров брассом. Первое место заняла венгерка Эштер Бекеси.