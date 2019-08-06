Чупков не хотел бы провести тренировку для жены Трампа и мечтает познакомиться с Кросби

Двукратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпиады-2016 на дистанции 200 м брассом Антон Чупков сказал, что мечтает познакомиться с хоккеистом "Питтсбурга" Сидни Кросби. Также он заявил, что не стал бы проводить тренировку для жены президента США Дональда Трампа Меланьи.

- Индивидуальную тренировку с Меланьей Трамп? Думаю, отказался бы, - цитирует RT Чупкова. - Хотя с удовольствием провожу мастер-классы для детей. Вот это мне действительно нравится! Если бы Майкл Фелпс предложил: "Поплыли сотку брассом!", то согласился бы не раздумывая.

Я смотрю много хоккея. В НХЛ болею за «Питтсбург» уже больше десяти лет. Конечно, интересно было бы пообщаться с Сидни Кросби. Все-таки у него непростая карьера: он получил тяжелую травму, потом вернулся на лед. С Евгением Малкиным тоже, но он все-таки россиянин. Дай бог когда-нибудь появится возможность с ним пересечься.