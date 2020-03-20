Чемпионат Европы перенесен из-за короновируса

Европейская лига плавания объявила о переносе чемпионата Европы 2020 года по водным видам спорта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщает официальный сайт организации.

Турнир должен был пройти с 11 по 24 мая в Будапеште. Предполагается, что теперь соревнования могут пройти в августе. Исполком LEN снова соберется в конце мая или начале июня, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и возможные даты проведения чемпионата Европы.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 244 517 человек. Умерших — 10 030, выздоровевших — 86 025. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список // Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется