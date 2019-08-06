Антон Чупков: "Если девушка пишет сама, то она мне не нужна. Мужчина должен добиваться женщины"

Двукратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпиады-2016 на дистанции 200 м брассом Антон Чупков рассказал, по какому принципу он знакомится с девушками. По словам пловца, ему неинтересны те, кто первыми пишут ему.

- Девушки часто пишут мне в социальных сетях, поздравляют с победами. Но у меня такая жизненная позиция, что если девушка пишет сама, то мне она будет не нужна. Мужчина сам должен добиваться женщины. Возможно, есть исключения, но все-таки я сам должен найти кого-то и узнать, - цитирует RT Чупкова. - Не знаю, какой она должна быть, просто должна понравиться, запасть в душу. Я сам такую найду. Кто ищет, тот всегда найдет.