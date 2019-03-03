Такаги упрочила лидерство на ЧМ в многоборье

Японка Михо Такаги выиграла забег на 1500 м на чемпионате мира в классическом многоборье. Это позволило ей упрочить лидерство в общем зачете. Впереди остался один забег на 5000 м.

Лучшая из россиянок - Наталья Воронина, после трех дистанций идет девятой.

Калгари (Канада)

Чемпионат мира в классическом многоборье

Женщины

1 500 м

1. Михо Такаги (Япония) - 1.52,08

2. Ирен Вюст (Голландия) - 1.53,48

3. Ивана Блонден (Канада) - 1.53,59

4. Мартина Сабликова (Чехия) - 1.53,70

5. Карлейн Ахтеректе (Голландия) - 1.53,93

6. Антуанетта де Йонг (Голландия) - 1.53,96...

8. Евгения Лаленкова (Россия) - 1.54,09...

13. Елизавета Казелина (Россия) - 1.55.73...

15. Наталья Воронина (Россия) - 1.55,93

Положение после трех дистанций

1. Михо Такаги (Япония) - 114,606

2. Мартина Сабликова (Чехия) - 116,105

3. Антуанетта де Йонг (Голландия) - 116,214

4. Ирен Вюст (Голландия) - 116,251

5. Карлейн Ахтеректе (Голландия) - 117,009

6. Ивана Блонден (Канада) - 117,178...

9. Наталья Воронина (Россия) - 118,286...

12. Евгения Лаленкова (Россия) - 118,626...

16. Елизавета Казелина (Россия) - 119,449