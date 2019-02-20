Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по спринтерскому многоборью

Сборная России по конькобежному спорту объявила состав на чемпионат мира по спринтерскому многоборью. Как сообщает официальный сайт Союза конькобежцев России, на этих соревнованиях выступят:
Мужчины: Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков.
Женщины: Дарья Качанова, Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова.
Чемпионат мира пройдет 23-24 февраля в Херенвене (Нидерланды).
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Дополнительная информация
https://www.russkating.ru/News/item/sostav-sbornoj-rossii-na-chempionat-mira-po-sprinterskomu-mnogoboryu
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