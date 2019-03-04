Руст во второй раз подряд завоевал золото ЧМ в многоборье

Голландский конькобежец Патрик Руст выиграл заключительную дистанцию на чемпионате мира в классическом многоборье в Калгари. На 10 000 метров он показал результат 12 минут 51,17 секунды.

Руст выиграл золото в многоборье во второй раз подряд. Второе место в итоге занял норвежец Сверре Лунде Педерсен, тртье - голландец Свен Крамер.

Коньки

Калгари (Канада)

Чемпионат мира в классическом многоборье

Мужчины

10 000 м

1. Патрик Руст (Голландия) - 12.51,17

2. Тед Ян Блумен (Канада) - 12.53,15

3. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) - 12.56,91

4. Свен Крамер (Голландия) - 13.00,93

5. Дауэ де Врис (Голландия) - 13.01,44

6. Данила Семериков (Россия) - 13.18,92

Итог

1. Патрик Руст (Голландия) - 145,561

2. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) - 146,075

3. Свен Крамер (Голландия) - 146,962

4. Дауэ де Врис (Голландия) - 147,550

5. Тед Ян Блумен (Канада) - 148,630

6. Синдре Хенриксен (Норвегия) - 150,045

7. Данила Семериков (Россия) - 150,787

20. Сергей Трофимов (Россия) - 112,048