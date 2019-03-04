Руст во второй раз подряд завоевал золото ЧМ в многоборье

Голландский конькобежец Патрик Руст выиграл заключительную дистанцию на чемпионате мира в классическом многоборье в Калгари. На 10 000 метров он показал результат 12 минут 51,17 секунды.
Руст выиграл золото в многоборье во второй раз подряд. Второе место в итоге занял норвежец Сверре Лунде Педерсен, тртье - голландец Свен Крамер.
Коньки
Калгари (Канада)
Чемпионат мира в классическом многоборье
Мужчины
10 000 м
1. Патрик Руст (Голландия) - 12.51,17
2. Тед Ян Блумен (Канада) - 12.53,15
3. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) - 12.56,91
4. Свен Крамер (Голландия) - 13.00,93
5. Дауэ де Врис (Голландия) - 13.01,44
6. Данила Семериков (Россия) - 13.18,92
Итог
1. Патрик Руст (Голландия) - 145,561
2. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) - 146,075
3. Свен Крамер (Голландия) - 146,962
4. Дауэ де Врис (Голландия) - 147,550
5. Тед Ян Блумен (Канада) - 148,630
6. Синдре Хенриксен (Норвегия) - 150,045
7. Данила Семериков (Россия) - 150,787
20. Сергей Трофимов (Россия) - 112,048