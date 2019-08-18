Пять конькобежцев исключены из сборной Кореи за распитие алкоголя
18 августа 2019, 15:47
Пять игроков сборной Кореи по конькобежному спорту исключены из сборной, сообщает Inside the Games. Среди них — призеры Олимпийских игр Ким Чхоль Мин и Ким Тхэ Юн, а также Ким Чжун Хо, Ким Чжин Со и Но Чжун Су. Спортсмены, находясь на базе сборной, распивали алкоголь.
Всех спортсменов Национальный олимпийский комитет Кореи дисквалифицировал на 6 месяцев, а также присудил сутки общественных работ.
Также временно отстранен от работы главный тренер сборной Ли Ин Сик.