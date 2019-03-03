Педерсен стал первым на дистанции 1500 метров на ЧМ в Калгари, Семериков - 20-й

Норвежский конькобежец Сверре Лунде Педерсен победил на дистанции 1 500 метров на чемпионате мира в классическом многоборье, который проходит в Калгари. Вторым стал голландец Патрик Руст, третьим - его соотечественник Свен Крамер.
Россиянин Данила Семериков занял 20-е место, Сергей Трофимов - 23-е.
После трех дистанций первое место занимает голландец Патрик Руст, второе - Педерсен, третье - Крамер. Семериков идет 16-м,Трофимов - 20-м.
Калгари (Канада)
Чемпионат мира в классическом многоборье
Мужчины
1 500 м
1. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) - 1.43,11
2. Патрик Руст (Голландия) - 1.43,31
3. Свен Крамер (Голландия) - 1.43,87
4. Синдре Хенриксен (Норвегия) - 1.44,18
5. Дауэ де Врис (Голландия) - 1.44,24
6. Антони Желина-Болье (Канада) - 1.44,93...
20. Данила Семериков (Россия) - 1.47,96...
23. Сергей Трофимов (Россия) - 1.48,77
Положение после трех дистанций
1. Патрик Руст (Голландия) - 107,003
2. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) - 107,230
3. Свен Крамер (Голландия) - 107,916
4. Дауэ де Врис (Голландия) - 108,478
5. Синдре Хенриксен (Норвегия) - 109,510
6. Харальд Силов (Латвия) - 109,560...
16. Данила Семериков (Россия) - 110,841...
20. Сергей Трофимов (Россия) - 112,048