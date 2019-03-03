Педерсен стал первым на дистанции 1500 метров на ЧМ в Калгари, Семериков - 20-й

Норвежский конькобежец Сверре Лунде Педерсен победил на дистанции 1 500 метров на чемпионате мира в классическом многоборье, который проходит в Калгари. Вторым стал голландец Патрик Руст, третьим - его соотечественник Свен Крамер.

Россиянин Данила Семериков занял 20-е место, Сергей Трофимов - 23-е.

После трех дистанций первое место занимает голландец Патрик Руст, второе - Педерсен, третье - Крамер. Семериков идет 16-м,Трофимов - 20-м.

Калгари (Канада)

Чемпионат мира в классическом многоборье

Мужчины

1 500 м

1. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) - 1.43,11

2. Патрик Руст (Голландия) - 1.43,31

3. Свен Крамер (Голландия) - 1.43,87

4. Синдре Хенриксен (Норвегия) - 1.44,18

5. Дауэ де Врис (Голландия) - 1.44,24

6. Антони Желина-Болье (Канада) - 1.44,93...

20. Данила Семериков (Россия) - 1.47,96...

23. Сергей Трофимов (Россия) - 1.48,77

Положение после трех дистанций

1. Патрик Руст (Голландия) - 107,003

2. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) - 107,230

3. Свен Крамер (Голландия) - 107,916

4. Дауэ де Врис (Голландия) - 108,478

5. Синдре Хенриксен (Норвегия) - 109,510

6. Харальд Силов (Латвия) - 109,560...

16. Данила Семериков (Россия) - 110,841...

20. Сергей Трофимов (Россия) - 112,048

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