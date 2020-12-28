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Кулижников сдал отрицательный тест на коронавирус и вернулся к тренировкам

28 декабря 2020, 12:15
Павел Кулижников. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Павел Кулижников. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников сдал отрицательный тест на коронавирус и вернулся к тренировкам на льду.

«Павел сдал отрицательный тест на коронавирус и вернулся на лед. В ближайшее время предстоит оценить его самочувствие и сделать тест на антитела. Вся информация будет к 10 января», — сказал тренер мужской спринтерской команды сборной России Дмитрий Дорофеев в интервью РИА Новости.

Ранее Кулижников все же вошел в состав сборной России на январский чемпионат Европы по многоборью, но только в роли запасного. Также он был включен в состав команды на этапы Кубка мира, которые тоже состоятся в голландском Херенвене.

Чемпионат Европы пройдет 16-17 января.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201228/kulizhnikov-1591197950.html

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