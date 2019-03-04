Юстина Ковальчик: "Я за полную отмену терапевтических исключений"

Польская лыжница Юстина Ковальчик считает необходимым отменить терапевтические исключения, позволяющие спортсменам принимать запрещенные препараты по медицинским показаниям.

- Я за полную отмену системы терапевтических исключений. С ней вы оставили дверь приоткрытой, но отдельные спортсмены и тренеры толкнули ее, - цитирует полячку - Expressen. - В спорте высших достижений со всеми деньгами, которые тут есть, не должно быть никаких лазеек. Я думаю, что если вам нужно принимать сильные лекарства от болезни, чтобы заниматься спортом, это означает, что ваше тело не приспособлено для спорта. Тогда вы должны найти другую работу, а спорт рассматривать как хобби.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала терапевтические исключения "легализованным допингом".