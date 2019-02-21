Юлия Белорукова: "Надо учиться всех расталкивать на дистанции"

Юлия Белорукова прокомментировала свою неудачу в спринтерской гонке на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Российская лыжницы выбыла в четвертьфинале.

– У знаю свои возможности, и поэтому не расстраиваюсь, – отметила Белорукова. – Сто процентов могла выступить лучше. Но получилось так, как получилось. Я настаивалась на любой исход – могла как выиграть, так и проиграть, не удивилась бы ничему. Это спринт, здесь может случиться абсолютно все.

– Можно было что-то исправить в вашем четвертьфинале?

– Я не совсем дерзко бегаю. Не люблю перекрывать соперниц, в отличие от девчонок-иностранок. Наверное, надо учиться всех расталкивать на дистанции. Я понимала, что мы очень медленно начали. Но нас тормозили те, кто шел впереди.

– Для вас с Натальей Непряевой командный спринт – главный старт.

– Скажем так, я настраиваюсь в нем на максимум. (Владимир Иванов)