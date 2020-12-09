Йохауг зарабатывает 600 тысяч евро в год

Норвежское издание NRK опубликовало данные из налоговых деклараций некоторых известных спортсменов за 2019 год. В частности, стали известных доходы лидера женской сборной Норвегии по лыжным гонкам Терезы Йохауг, которая заработала за отчетный период 638 тысяч долларов.

Правда, 2019-й был годом чемпионата мира, на котором Тереза завоевала три золотых медали. Ее отчет за 2018-й намного скромнее — 388 тысяч долларов. Очевидно, что и 2020 год будет не лучше. Тем не менее, состояние Йохауг составляет 5,6 миллиона долларов — и это отличная цифра для лыжницы.

Лидер мужской сборной Норвегии Йоханнес Клебо гораздо беднее. Его состояние — 935 тысяч долларов, а доходы за 2019 год — 308 тысяч долларов.