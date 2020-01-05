Йохауг в третий раз выиграла «Тур де Ски», Непряева второй год подряд — вторая
Норвежская лыжница Тереза Йохауг одержала победу в престижной многодневке «Тур де Ски». Россиянка Наталья Непряева в общем зачете после семи этапов заняла второе место, опередив другую норвежку Ингвильд Остберг.
Для Йохауг эта победа в «Тур де Ски» стала третьей в карьере, а Непряева второй год подряд заняла второе место.
Валь-ди-Фьемме (Италия)
Кубок мира
«Тур де ски»
Женщины
Итог
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 2:28.18,6
2. Наталья Непряева (Россия) — отставание 1.11,1
3. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 1.17,5
4. Хейди Венг (Норвегия) — 1.37,3
5. Астрид Якобсен (Норвегия) — 2.13,4
6. Тереза Штадлобер (Австрия) — 3.34,1
21. Яна Кирпиченко (Россия) — 10.02,2
24. Алиса Жамбалова (Россия) — 11.11,2
26. Лидия Дуркина (Россия) — 12.12,2
29. Анна Нечаевская (Россия) — 13.06,7
33. Диана Головань (Россия) — 15.39,5
35. Анна Жеребятьева (Россия) — 16.11,1