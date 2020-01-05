Йохауг победой завершила «Тур де Ски», Непряева стала второй в общем зачете

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла масс-старт на 10 км в рамках «Тур де Ски» и одержала уверенную победу в общем зачете после семи этапов. Россиянка Наталья Непряева финишировала четвертой, а в общем зачете смогла обойти норвежку Астрид Якобсен и стала второй.

Валь-ди-Фьемме (Италия)

Кубок мира

«Тур де ски»

Женщины

Масс-старт, 10 км (С)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 34.21,6

2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 50,3

3. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 54,5

4. Наталья Непряева (Россия) — 57,1

5. Тереза Штадлобер (Австрия) — 1.15,1

6. Джессика Диггинс (США) — 1.51,1

22. Анна Нечаевская (Россия) — 3.46,7

24. Лидия Дуркина (Россия) — 3.59,2

27. Яна Кирпиченко (Россия) — 4.19,2

30. Диана Головань (Россия) — 4.52,5

32. Алиса Жамбалова (Россия) — 5.14,2

35. Анна Жеребятьева (Россия) — 5.53,1