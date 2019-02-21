"Я похлопал его по щеке и пожелал удачи". Устюгов – о конфликте с Клебо

Россиянин Сергей Устюгов объяснил, что произошло между ним и норвежцем Йоханнесом Клебо после полуфинала в спринте на чемпионате мира.

Во время гонки между ними случился контакт, а после финиша Устюгов, очевидно недовольный поведением соперника на трассе, сначала толкнул Клебо, а потом потрепал по щеке, что-то ему говоря.

– Что случилось между вами и Йоханнесом Клебо?

– Вы все видели, он сегодня выиграл, он сильнейший. Чемпион мира в спринте.

– Почему вы ударили его после гонки?

– Никаких ударов не было. Я просто похлопал Клебо по щеке и пожелал удачи. Она ему сегодня пригодилась. (Владимир Иванов)​

Атака Устюгова на Клебо. Видео // Устюгов накинулся на Клебо после полуфинала спринта на чемпионате мира. Норвежец подрезал россиянина на дистанции

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