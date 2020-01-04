Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что норвежец Йоханнес Клебо, победивший в спринте на шестом этапе «Тур де Ски», объективно является лидером.

— Клебо сейчас лидер, тем более в «классике», — цитируют «РИА «Новости» Вяльбе. — Давайте быть объективными, он лучший спринтер. Наши ребята боролись превосходно. Конечно, всегда хочется видеть их на первом месте. С одной стороны, не нужно было садиться первым на спуск, потому что тебя накатят. С другой, длинные спуски они всегда такие, тем более такие длинные как здесь, и финиш дурацкий. Но он для всех такой. Ребята пытались уйти сегодня, но, как и вчера, не получилось.

Сергей Устюгов стал в спринте вторым, Александр Большунов — третьим.