Вяльбе назвала итог «Тур де Ски» фантастическим
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила, что национальная команда показала фантастический результат на многодневной гонке «Тур де Ски».
Россиянин Александр Большунов стал победителем многодневной гонки, Сергей Устюгов — второй. В женском зачете россиянка Наталья Непряева стала второй.
— Я очень счастлива, результат — просто супер! Замечательные дни, отличный «Тур де Ски», и ребята, и Наталья, все огромные молодцы, — цитирует ТАСС Вяльбе. — Не только те, кто стоит на пьедестале, но и вся мужская команда показала просто фантастические результаты.
Что касается Клебо, то взбираться на гору он пока точно не готов. Второй год подряд он показывает, что у него это не получается. Про новый формат итогового масс-старта пока ничего не могу сказать, поговорю с ребятами и уже будет ясно.