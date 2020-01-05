Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Лыжные гонки

Вяльбе назвала итог «Тур де Ски» фантастическим

5 января 2020, 19:05
Теги:

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила, что национальная команда показала фантастический результат на многодневной гонке «Тур де Ски».

Россиянин Александр Большунов стал победителем многодневной гонки, Сергей Устюгов — второй. В женском зачете россиянка Наталья Непряева стала второй.

— Я очень счастлива, результат — просто супер! Замечательные дни, отличный «Тур де Ски», и ребята, и Наталья, все огромные молодцы, — цитирует ТАСС Вяльбе. — Не только те, кто стоит на пьедестале, но и вся мужская команда показала просто фантастические результаты.

Что касается Клебо, то взбираться на гору он пока точно не готов. Второй год подряд он показывает, что у него это не получается. Про новый формат итогового масс-старта пока ничего не могу сказать, поговорю с ребятами и уже будет ясно.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7468805

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир