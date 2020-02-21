В Норвегии предположили, что Россия могла подкупить водителя снегохода, который защитил Большунова от ветра

Двукратный чемпион мира норвежец Эмиль Иверсен предположил, что Россия могла подкупить водителя снегохода в масс-старте на «Ски туре», чтобы тот помог Александру Большунову. После финиша Симен Крюгер предположил, что снегоход защитил выигравшего гонку россиянина от бокового ветра.

— Россия могла заплатить водителю снегохода, — цитирует Dagbladet Иверсена. — Русские считают, что мы заплатили Крюгеру, чтобы он уронил Большунова. Теперь мы думаем, что Россия заплатила водителю.

В полуфинале спринта на «Ски туре» Большунов столкнулся с Крюгером и не вышел в финал. По его мнению, Крюгер мог намеренно упасть, чтобы помочь соотечественникам.