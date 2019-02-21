15:27 21 февраля | Лыжные гонки

Устюгов, Ретивых, Мальцев и Большунов вышли в четвертьфинал чемпионата мира в спринте

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Российские лыжники Сергей УстюговГлеб РетивыхАртем Мальцев и Александр Большунов вышли в четвертьфинал чемпионата мира в спринте. Соревнования проходят в австрийском Зефельде. 

Устюгов показал второй результат в квалификации - 2.55,58. Ретивых занял 14-е место, Мальцев - 19-е, Большунов - 29-е.

Чемпионат мира продлится до 3 марта. Всего на турнире будут разыграно 22 комплекта наград, 12 - в лыжных гонках.

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