Устюгов – о конфликте с Клебо: "Это были эмоции после финиша"

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал стычку с норвежцем Йоханнесом Клебо после полуфинала в спринте на чемпионате мира. Во время гонки между ними случился контакт, а после финиша Устюгов, очевидно недовольный поведением соперника на трассе, сначала толкнул Клебо, а потом потрепал по щеке, что-то ему говоря.

– Ничего не случилось. Глеб Ретивых занял третье место, я очень рад за него, – приводит Dagbladet слова Устюгова.

– Вы злились на Клебо?



– Чуть-чуть. Но он сегодня победитель. Значит, он был сильнее всех.

– Почему вы злились?



– Это были эмоции после финиша.

– Вы хотите взять реванш?



— У меня впереди еще скиатлон. Я буду готовиться к этой гонке.

— Как вы себя сейчас чувствуеете, насколько вы сильны?



– Не знаю, вроде неплохо.

— Какие у вас вообще взаимоотношения с Клебо?



— Никаких. Он не разговаривает по-русски, я не разговариваю по-английски.

Атака Устюгова на Клебо. Видео // Устюгов накинулся на Клебо после полуфинала спринта на чемпионате мира. Норвежец подрезал россиянина на дистанции

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