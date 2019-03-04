Устюгов - о Клебо: "После спринта я бы, не задумываясь, позвал бы его в октагон"

Российский лыжник Сергей Устюгов в интервью "СЭ" в шуточной форме ответил, кого из лыжников вызвал бы в октагон, если бы была такая возможность. Он также выразил сомнение по поводу того, что он сделал в ситуации с норвежцем Йоханнесом Клебо после полуфинала в спринте на чемпионате мира.

Во время гонки между ними случился контакт, а после финиша Устюгов, очевидно недовольный поведением соперника на трассе, сначала толкнул Клебо, а потом потрепал по щеке, что-то ему говоря.

– Что случилось между вами и Йоханнесом Клебо?

– Вы все видели, он сегодня выиграл, он сильнейший. Че

– В ММА за кем следите?

– За многими. Очень расстроился, когда Жозе Алдо проиграл Конору (Макгрегору. – Прим. "СЭ" ). В 5 утра из-за этого вставал, а бой закончился за 13 секунд.

– Болтовня перед боями вас не раздражает?

– Это раскрутка. Трештокинг, все дела, у них так принято. Примерно то же самое в лыжах между шведами и норвежцами. Всякие стебные видео друг над другом снимают. Шведы вот недавно прикольное сделали.

– Почему Россия не участвует в этом?

– С пацанами уже смеялись, что, если бы они про нас такое сняли, мы бы такое им устроили.

– Если бы у вас была возможность выйти в октагон с любым из лыжников, кого бы позвали?

– Ох, да много кандидатов. Но после спринта я бы, не задумываясь, позвал Клебо! Это все шутки, конечно (смеется) .

– За тот спринт у вас до сих пор есть претензии к нему?

– Тема спорная. Сам уже начинаю сомневаться, что нам нужно было делать. Просто теперь буду знать, что можно закрывать и толкать тех, кто лезет. А сам впредь не буду лезть в такие моменты. (Владимир Иванов)

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