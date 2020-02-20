Тренер дистанционной сборной Норвегии по лыжам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал победу Александра Большунова в масс-старте «Ски тура». Он вышел на первое место в общем зачете соревнований.

— Это одна из самых невероятных вещей, что я видел в дистанционной гонке, — цитирует тренера VG. — Когда ты вырываешься вперед таким образом. Это лучший лыжник в мире.

Второе место в зачете «Ски тура» занимает норвежец Поль Гольберг, который уступает российскому лыжнику 1 минуту и 5 секунд. Третьим идет Шур Рете, который отстает от второй строчки всего на секунду.

До конца «Ски тура» лыжникам осталось провести две гонки: спринт и пасьют.