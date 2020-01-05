Тренер Непряевой доволен вторым местом на «Тур де Ски»

Тренер сборной России Юрий Бородавко отметил, что второе место в общем зачете многодневной гонки «Тур де Ски» Натальи Непряевой является отличным результатом.

«Тур де Ски» завершился гонкой с общего старта свободным стилем в Валь-ди-Фьемме (Италия). Непряева стала четвертой в этой гонке, что позволило ей занять второе место в общем зачете многодневки.

— Это очень радостное событие. Было тревожно перед горой, поскольку участие принимали такие сильные спортсменки — «горнячки», как Ингвильд Эстберг, Хейди Венг, была большая вероятность, что они уйдут от Натальи, — цитирует «РИА Новости» Бородавко. — Но она молодец, ровно провела гонку, держалась за ними, удержала итоговое второе место.

На сегодняшний день Йохеуг — одна из лучших в мире, она доказала это на подъеме в гору, где действительно проявляется класс спортсмена.