"Так поступать нельзя". Крянин - о поведении Клебо в отношении Устюгова

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин заявил, что норвежский лыжник Йоханнес Клебо повел себя неправильно в ситуации с россиянином Сергеем Устюговым, возникшей в ходе полуфинала спринта на чемпионате мира. Клебо подрезал и толкнул Устюгова - затем они повздорили после финиша.

- В спорном столкновении Клебо и Устюгова судьи решают, кто прав, а кто виноват, - приводит ТАСС слова Крянина. - Мы все равно поддерживаем Сергея, считаю, так, как поступил Клебо, поступать нельзя. Мы видели, что он наступил на лыжи своему сопернику.

Отметим, что Клебо стал чемпионом мира в спринте. Устюгов выбыл в полуфинале, заняв 5-е место.

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