Шведский лыжник Новак дисквалифицирован из-за ставки на гонку со своим участием

Шведский лыжник Макс Новак получил месячную дисквалификацию за ставки на гонку, в которой сам принимал участие, сообщает Expressen.

По данным источника, 24-летний спортсмен сделал ставку на победу соперника Уильяма Поромяя в классическом спринте на 15 км, однако опередил финна на финиша. После забега Новак в интервью Новак признался, что считал фаворитом Поромяя и даже поставил на это деньги, что является нарушением правил Международной федерации лыжного спорта.

Дисквалификация действует с 9 декабря по 9 января следующего года.