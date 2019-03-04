Сергей Устюгов: "Всегда гну свою линию. Но это я подкреплял результатом. Буду делать это и дальше, чтобы меня не сломили"

Российский лыжник Сергей Устюгов в интервью "СЭ" рассказал, как принималось решение о пропуске гонки на 50 км на чемпионате мира. По словам спортсмена, проблемы с боком у него случились впервые в осознанном возрасте.

– Как принималось решение по участию в гонке на 50 км?

– Давайте откровенно. В эстафете у меня возникли проблемы с боком. И только тогда я примерно понял состояние боксеров, когда они пропускают удар по печени. В глазах темнеет, сил нет.

Вечером в тот же день я сходил к физиотерапевту, который работает в нашей группе. Он потрогал желчный и сказал, что действительно не все в порядке. А я до сих пор чувствую какой-то тонус с правой стороны. Потом зашел Маркус (Крамер, тренер Устюгова. – Прим. "СЭ") и сказал, что, если, до 10 утра субботы меня не отпускает, мою кандидатуру на гонку не рассматривают.

Утром выбежал на кросс. Пробежал 10 минут, а потом пять шел пешком. Снова схватило бок. По приезду в Екатеринбург пойду на УЗИ, буду сдавать анализы. Нужно разобраться с этим.

– Прежде эта проблема не беспокоила?

– Только в юношах, когда делали скоростные работы. Частенько прихватывало бок на кроссах. Но в осознанном возрасте такое впервые.

– В субботу утром вспомнились слова Дементьева, который говорил вам, что сейчас ты вроде бы молодой и перспективный, а уже завтра старый и никому не нужный?

– Да, так и есть. Я давно понял, что, когда ты показываешь результат, тебя все любят и облизывают. Только оступился – сразу съедают. Это всегда и везде. С юниоров осознавал. Мой характер же многим не нравится.

– Что именно?

– Как я общаюсь. Всегда гну свою линию. Но это я подкреплял результатом. Буду делать это и дальше, чтобы меня не сломили.

– После эстафеты предполагали, что некоторые в комментариях начнут втаптывать вас в землю?

– Это нормально. Менталитет у нас такой. Что поделать?

– Вам скоро 27 лет. Как воспринимаете этот возраст?

– Старею потихоньку. Но многие раскрылись куда позже. Тот же Мартин Сундбю. Саня Легков вообще в эти годы только перешел в группу Изабель (Кнауте, немецкий тренер и физиотерапевт. – Прим. "СЭ" ) и окунулся в европейскую подготовку. У каждого спортсмена свой пиковый возраст и я своего, думаю, не достиг. Еще есть время, это не финиш пика. Думаю, своими результатами место в команде на следующий сезон я заслужил. А там буду биться. (Владимир Иванов)