Сергей Устюгов: "В сборной есть люди, с которыми общаться я не буду никогда"

Российский лыжник Сергей Устюгов в интервью "СЭ" заявил, что в составе сборной России есть люди, которые просто числятся и портят атмосферу. Он также выразил надежду, что этих "специалистов" в команде на следующий сезон не будет.

– Есть такое мнение. Вы работаете у Крамера, который известен своей демократичностью. Говорите ему, что самочувствие не очень – он идет навстречу, снижает нагрузку. Но порой это происходит даже тогда, когда следовало бы заставить вас работать через не хочу.

– Это не так. Сначала у нас всегда идет диалог. Мы смотрим, какая работа была проделана вчера, позавчера, анализируем – и уже решаем, загрузился ли я там до предела и стоит ли мне продолжать. Такого, чтобы в первый день сбора я начал говорить: "Это мне не подходит, то не нужно и вообще я никуда не пойду", – конечно, нет. У нас всегда сначала идет обсуждение.

– Правда, что бегать классику так, как вы умеете, мешает старая травма?

– Нет. Она дает о себе знать только летом, во время кроссов после нагрузки. В такие моменты приходится крутить велосипед или садиться на роллеры. В спорте без травм никуда. Я вот не понимаю, как бойцы ММА выходят на ринг после таких поединков. С другой стороны, они могут готовиться к бою месяцами и даже по полгода. Тем не менее, они как-то успевают залечивать травмы. Я подписан на многих физиотерапевтов, которые работают в единоборствах. Подмечаю какие-то упражнения. Интересно.

– Нет желания дополнительно поработать с одним из таких? Оле Эйнар Бьорндален говорил, что если хочешь быть не на одном уровне со всеми, а лучше, то и работать нужно больше. И он редко ограничивался специалистами, которые были в сборной Норвегии. Прославленный биатлонист на свои деньги нанимал мастеров из разных областей.

– В этом плане я с ним полностью согласен. Вот у нас – вроде бы команда. Каждый получает зарплату за свою работу. Я, например, за то, что выступаю за сборную России. Но у нас есть люди, которые зарплату получают, а не делают практически ничего. Представьте ощущения, что играешь в футбол, однако половины команды на поле нет. Очень надеюсь, что этих "специалистов" в команде на следующий сезон не будет.

– Вы не стесняетесь говорить в глаза то, что думаете. С этими людьми разговор был?

– Я говорил им все. Но ничего не меняется. А у нас – спорт высших достижений, в котором мелочей не бывает. Сильно вдаваться в подробности по этой теме не хочу. Надеюсь, в самое ближайшее время вопрос будет закрыт. Просто обидно, что в команде немало и реально хороших специалистов – доктора, физиотерапевты. Одни работают, другие просто числятся. И тем самым портят атмосферу, негативно влияют на итоговый результат. В сборной есть люди, с которыми общаться я не буду никогда. (Владимир Иванов)

Сергей Устюгов: "Когда показываешь результат, тебя все любят и облизывают. Только оступился – сразу съедают"