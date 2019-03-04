Сергей Устюгов: "Хотелось выступить в Зефельде лучше, но уже ничего сделаешь"

Российский лыжник Сергей Устюгов в интервью "СЭ" рассказал, что в начале зимы думал, что вообще не попадет на чемпионат мира в австрийском Зефельде. Он также отметил, что причиной неудачного выступления на турнире мог стать перелом пальца.

Напомним, что Устюгов получил травму пальца руки во время сборов команды в Италии в октябре. В конце месяца он успешно перенес операцию, а спустя несколько дней ему было разрешено начать подготовку к сезону в ограниченном объеме.

– Два года назад вы говорили мне, что верите в высшую справедливость в спорте. После того, что получилось с Пхенчханом-2018, обидной травмы прямо перед стартом этого сезона и неудачного выступления на нынешнем чемпионате мира, не изменили мнение по этому вопросу?

– Нет, значит, так было суждено. В жизни все происходит не просто так. Нужно преодолеть это и двигаться дальше. Конечно, неприятно, и хотелось выступить в Зефельде лучше, но уже ничего сделаешь.

Возможно, сказался тот перелом пальца. Я недобрал по объемам. Плюс стартов в этом сезоне у меня получилось очень мало. Женька Дементьев в прошлом году, когда вся эта история с отстранением закончилась, говорил мне ехать на этапы Кубка мира в Лахти, Фалун, стартовать там, чтобы не растерять соревновательный опыт.

– Но вы не поехали.

– И сейчас чувствуется, что гонок не хватает.

– Отвыкли соревноваться?

– В какой-то степени. Особенно это ощущается в контактной борьбе. И я везунчик, что сумел попасть в призы на этом "Тур де Ски". В начале зимы вообще не думал, что попаду на чемпионат мира.

– Здесь после гонок вы не производили впечатление человека, которого дико злят такие результаты.

– Чемпионат мира – это тот же этап Кубка мира, только мы сидим в одном месте и бежим шесть гонок подряд. Если ты готов – то просто показываешь это. Я был реально заряжен на первые две гонки. Но в спринте вы сами все видели, а в скиатлоне не смог удержать темп классикой. После этого было маленько не по себе.

Головой я готов на большее, а тело не позволяло.После эстафеты пришел в комнату, и Женька Белов говорит: "Блин, так это было тяжело. Даже я устал, смотря на тебя". На первых двух кругах я нормально работал, но потом просто обрубило.

– Видел вас в гостинице после эстафеты, и вы были сильно вымотаны. Морально чемпионат мира истощил полностью?

– Начнем с того, что, когда началась зима, я даже не думал, что вообще попаду на чемпионат мира. Понимал, что если не наберу форму и не покажу результата, смысла ехать сюда просто нет. Пусть даже у меня была персональная квота на скиатлон как у действующего чемпиона мира. Только после "Тур де Ски" поверил в себя.

Но потом опять все пошло не по плану. Простыл, из-за этого не сбегал в Отепя классический спринт – а это и было основным отбором на командный спринт. Исходя из этого понимал, что любая медаль в Зефельде была бы крутым результатом.

– Включая эстафетную?

– Да. Хотя предполагал, что здесь медаль у нас будет и я должен проходить в состав. Правда, после Ульрисехамна, где от меня уехал Артем Мальцев, были сомнения и на этот счет. Но, пробежав скиатлон, я вернул себе право. Другое дело, что в эстафете все сложилось иначе. Бывает… Как говорят мне многие: "Это всего лишь спорт. В жизни много еще интересного". (Владимир Иванов)